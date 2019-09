Palmeiras goleia Flu por 6 a 1 e se aproxima da final da Copa do Brasil sub-17

O Palmeiras está muito perto da final do Copa do Brasil Sub-17. Em noite em que tudo funcionou para a equipe alviverde, o time paulista goleou o Fluminense por 6 a 1, no estádio do Pacaembu nesta quinta-feira, e garantiu grande vantagem para a decisão da vaga semana que vem, no Rio de Janeiro.

Em primeiro tempo impecável, o Verdão marcou seis gols e garantiu a vitória no primeiro jogo das semifinais da competição nacional. Gabriel Silva, duas vezes, Renan, João Pedro, duas vezes, e Gustavo Garcia balançaram as redes nos 45 minutos inciais.

Tentando diminuir o estrago, o Tricolor Carioca descontou na segunda etapa, em belo tento marcado por Matheus Martins. Para o jogo de volta, na próxima quarta-feira, às 15h (horário de Brasília), no estádio das Laranjeiras, a equipe carioca precisa vencer por seis gols de diferença.

Na outra chave, São Paulo e Vasco disputam vaga na decisão. No jogo de ida, mais uma vitória para os paulistas, 3 a 1 para o Tricolor no Pacaembu. A volta do confronto também acontece na próxima quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), em São Januário, com os mandantes precisando vencer por três gols de diferença para avançar direto.