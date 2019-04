Palmeiras foca na Libertadores e usa tempo extra para corrigir falhas

Eliminado do Campeonato Paulista pelo São Paulo, o Palmeiras voltou totalmente suas atenções para a disputa da Libertadores e sua estreia no Campeonato Brasileiro, que acontecerá no dia 28 de abril, contra o Fortaleza. O elenco vem realizando atividades na Academia de Futebol e, para Zé Rafael, esse intervalo entre os jogos serve para aprimorar alguns pontos do time.

“A equipe vem trabalhando esses dias, a gente não tem tido jogos, estamos melhorando a parte tática, a parte técnica, a condição física, algumas coisas que a gente precisa melhorar, porque daqui a pouco a gente não vai mais ter esse tempo. Então, essa semana tem sido importante para nós pra gente ganhar alguns pontos importantes que a gente precisava adquirir”, disse em entrevista coletiva na última sexta-feira.

Com uma sequência pesada vindo no decorrer da temporada, com disputas também na Copa do Brasil, o meio-campista acredita que será a oportunidade de jogadores nem sempre utilizados, como ele mesmo, ganharem espaço entre os titulares de Luis Felipe Scolari.

“A perspectiva é grande. A gente sabe que o nosso elenco é qualificado, mas também que vão ter muitos jogos, então, como o professor Felipão tem essa metodologia de rodízio, todo mundo vai ter a oportunidade durante o ano e eu espero, a cada jogo que eu puder, dar o meu melhor”.