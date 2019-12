Palmeiras entra em contato com o Goiás para buscar informações de Michael

Palmeiras deve entrar na briga por Michael. Os presidentes Marcelo Almeida, do Goiás, e Maurício Galiotte, do clube paulista, conversaram sobre o jogador, mas o time palestrino não chegou a fazer uma proposta oficial.

A conversa, via telefone, partiu de Galiotte. De acordo com o cartola do Goiás, o dirigente do Palmeiras ligou para buscar informações da revelação do último Campeonato Brasileiro. O Flamengo, apontado como mais um dos interessados no atacante, não fez contato até esta sexta-feira.

O Verdão tem a concorrência do Corinthians por Michael. O Alvinegro enviou uma oferta de cinco milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões), mas recebeu uma negativa por parte dos goianos, que batem o pé e pedem o valor da multa rescisória: R$ 50 milhões. Andrés Sanchez, presidente do Timão, vê o negócio parado.

Novo diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros optou por não dar maiores detalhes sobre a postura do clube diante da alta pedida do Goiás e chegou até a citar Gabriel Veron, garoto de 17 anos que foi eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo sub-17.

De qualquer modo, o time paulista já destacou em diversos momentos sua tática no mercado de transferências. Com cerca de R$ 30 milhões para investir, conforme revelou o gerente Cícero Souza no começo da semana, o clube usará a quantia para contratar jogadores que ‘cheguem para jogar’.

Michael foi um dos grandes destaques do Goiás no último Campeonato Brasileiro, onde a equipe de Ney Franco chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores, mas teve que se contentar com a presença na Copa Sul-Americana ao terminar a competição na 10ª colocação. O atacante de 22 anos somou nove gols e cinco assistências em 35 jogos.