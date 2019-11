Palmeiras enfrenta Vasco para pressionar Flamengo em clássico

A oito rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda vê a possibilidade de brigar pelo título. Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, com o objetivo de pressionar o Flamengo, o time alviverde entra em campo para enfrentar o Vasco, em São Januário.

Se vencer no Rio de Janeiro, o Palmeiras chega aos 66 pontos ganhos e diminui para cinco a distância em relação ao primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, pelo menos temporariamente. Às 20 horas desta quinta, o Flamengo encara o Botafogo, no Engenhão.

“Teremos três jogos fora do Allianz Parque. Sabemos como isso é difícil, mas vamos nos preparar. No início do ano, li algumas referências diferentes para o verde, mas eu ainda continuo achando que o verde é a cor da esperança”, declarou o técnico Mano Menezes.

O lateral direito Marcos Rocha, poupado na última rodada, deve retomar a condição de titular. Com Felipe Melo suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a tendência é que Thiago Santos seja escalado desde o início. No ataque, Zé Rafael e Deyverson são cotados para manter seus postos.

No Vasco, os volantes Richard e Bruno Gomes estão suspensos pelo terceiro amarelo, enquanto o lateral esquerdo Henrique sentiu lesão na coxa. Assim, Raul e Danilo Barcelos devem ganhar chances no time titular. Fellipe Bastos e Marcos Júnior disputam a outra vaga, com Andrey correndo por fora.

“Se fizermos o gol, temos que continuar com o controle e não dar a bola para o adversário. A equipe do Palmeiras tem muita qualidade e, se dermos a bola, vamos acabar sofrendo pressão”, disse Fellipe Bastos, já que o Vasco marcou contra Ceará e Grêmio, mas cedeu o empate e a virada, respectivamente.

Com 39 pontos ganhos, o Vasco figura na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Com mais uma vitória, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo praticamente elimina o risco de rebaixamento à Série B e pode até sonhar em brigar por uma vaga na Libertadores.

FICHA TÉCNICA

VASCO x PALMEIRAS

Data: 06 de novembro de 2019, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro-RJ

Árbitro: Rafael Traci

Assistentes: Helton Nunes e Henrique Ribeiro

VAR: Heber Roberto Lopes

VASCO: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Osvaldo Henriquez, Leandro Castán e Danilo Barcelos; Fellipe Bastos (Marcos Júnior), Raul e Freddy Guarín; Marrony, Rossi e Ribamar

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson

Técnico: Mano Menezes