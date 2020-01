Palmeiras enfrenta Goiás por vaga nas oitavas da Copinha

De olho nas oitavas-de-final da Copa São Paulo, o Palmeiras enfrenta o Goiás, em Araraquara, pela terceira fase da competição, às 17 horas (de Brasília) desta terça-feira. O clube palestrino tenta o título inédito do torneio.

A equipe passou em segundo lugar na fase de grupos, com seis pontos (duas vitórias e uma derrota) e, na fase de mata-mata, eliminou o Sertãozinho por 3 a 0. Já o Esmeraldino avançou com apenas quatro pontos (uma vitória, um empate e uma derrota), mas também na segunda colocação. Na fase seguinte, venceu a Ferroviária nos pênaltis por 6 a 5 após empatar em 0 a 0 no tempo regulamentar.

O alviverde tem jogado a Copinha desfalcado do lateral-esquerdo Lucas Esteves, dos meio-campistas Alan e Gabriel Menino e do atacante Gabriel Veron, que inciaram a temporada com o elenco profissional e viajaram com a equipe para a disputa da Florida Cup. Entretanto, quando voltarem ao Brasil, os jogadores podem disputar a competição a partir da semifinal, caso o Palmeiras esteja classificado.

Quem vencer irá encarar o Itapirense ou o vencedor da partida entre Vasco e Náutico, que foi adiada para esta segunda, às 14h, por conta da chuva.