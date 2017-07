Palmeiras enfrenta Flamengo no RJ com seis jogadores pendurados

Em um confronto direto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encara o Flamengo às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, na Ilha do Urubu. Entre os comandados do técnico Cuca, há seis pendurados com dois cartões amarelos.

Os atacantes Miguel Borja, Dudu e Roger Guedes foram advertidos duas vezes. Assim como os meio-campistas Tchê Tchê e Gabriel Furtado, além do versátil Michel Bastos. O volante Felipe Melo também está pendurado, mas não foi relacionado para o confronto no Rio de Janeiro.

Dos jogadores que estão com dois amarelos, apenas Dudu, Roger Guedes e Tchê Tchê devem ser titulares contra o Flamengo. Os pendurados correm risco de desfalcar o time diante do Sport, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo previsto para as 16 horas (de Brasília) de domingo, na Arena Pernambuco.

Assim como Felipe Melo, o zagueiro Edu Dracena, o meia Alejandro Guerra e o atacante Deyverson não foram relacionados para o jogo contra o Flamengo. Uma possível formação tem Fernando Prass; Mayke, Mina, Luan e Juninho; Thiago Santos e Tchê Tchê; Roger Guedes, Zé Roberto (Bruno Henrique) e Dudu; Willian.

Vindo de um triunfo sobre o Vitória, o Palmeiras tem 22 pontos ganhos e figura na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, há duas rodadas sem vencer no torneio nacional, possui dois pontos a mais e detém a quarta posição da tabela.