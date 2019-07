Palmeiras encerra preparação para o Choque-Rei; veja provável time

O Palmeiras está pronto para enfrentar o São Paulo, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta véspera de Choque-Rei, o Verdão realizou seu último treino na Academia de Futebol.

Durante o período em que a imprensa teve acesso ao treino – os primeiros dez minutos – apenas o volante Ramires, que segue sem ser apresentado e trabalhando para melhorar a forma física, e o atacante Angulo foram ausências.

Mayke, recuperado de dores no púbis, participou da movimentação com o elenco e pode ser ao menos relacionado. Felipe Melo, que saiu com dores na partida contra o Internacional, também trabalhou normalmente e está à disposição.

Já o atacante Felipe Pires, que pode ser anunciado nas próximas horas como reforço do Fortaleza, segue trabalhando com o grupo. Antes dele, saíram Juninho e Guerra, que também não eram aproveitados e foram emprestados ao Bahia.

Um possível Palmeiras para o clássico tem Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Lucas Lima, (Hyoran), Dudu e Deyverson (Borja).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com