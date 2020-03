Palmeiras encerra preparação para estreia na Libertadores com novidades

O Palmeiras realizou os últimos ajustes na equipe antes da estreia na Libertadores. Nesta terça-feira, Vanderlei Luxemburgo comandou atividade no hotel em que o clube está hospedado na Argentina e realizou alguns testes no time titular.

Sob forte sol na cidade de Pilar, o treinador palmeirense promoveu duas mudanças em relação ao time que começou a partida contra o Santos. Raphael Veiga e Zé Rafael ficaram de fora, enquanto Ramires e Rony atuaram junto com o time titular durante o coletivo.

Dessa forma, Dudu acabou centralizado, com o papel de articular as jogadas entre o meio-campo e o ataque. Rony e Willian atuaram pelas pontas, com Luiz Adriano na referência do ataque. Já no meio-campo, Ramires fez a dupla de volantes com Bruno Henrique.

Sem Mayke e Marcos Rocha, que seguem fora por lesão e sequer viajaram para a Argentina, o jovem Gabriel Menino deve se manter na lateral-direita do time titular.

Com isso, o Palmeiras deve encarar o Tigre com: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Ramires, Bruno Henrique e Dudu; Rony, Luiz Adriano e Willian.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, no Estádio Monumental Victoria. O Verdão aparece no Grupo B, que além do Tigre conta com Bolívar, da Bolívia, e Guaraní, do Paraguai.

