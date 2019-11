Palmeiras encerra preparação e tem ala Marcos Rocha como dúvida

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Ceará com um treinamento na Academia de Futebol durante a tarde desta sexta-feira. Com o lateral direito Marcos Rocha como dúvida, o técnico Mano Menezes pode ser obrigado a mexer na escalação novamente.

Escalado em 41 jogos na temporada, o lateral direito de 30 anos de idade está desgastado fisicamente e trabalhou nas dependências internas da Academia. Caso Marcos Rocha seja preservado, Mayke e Jean como alternativas para enfrentar o Ceará.

Durante o breve período do treinamento aberto à imprensa, os jornalistas puderam observar a presença em campo de Luiz Adriano, recuperado de lesão muscular. Ele tem chances de ser relacionado, mas a tendência é que Deyverson permaneça entre os titulares.

Mano Menezes não deu pistas, mas uma possível escalação do Palmeiras para o duelo com o Ceará tem Weverton; Marcos Rocha (Jean ou Mayke), Gustavo Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Zé Rafael, Dudu e Deyverson.

O duelo entre Palmeiras e Ceará, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque. Na partida do primeiro turno, disputada no Castelão, o time alvinegro causou a primeira derrota do adversário no torneio nacional.

Com 60 pontos, oito a menos do que o Flamengo, o Palmeiras ocupa a vice-liderança e ainda sonha com a possibilidade de disputar o título na reta final. Já o Ceará ocupa o 15º posto com 33 pontos, apenas três a mais do que o Fluminense, primeiro integrante da zona de rebaixamento.