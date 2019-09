Palmeiras encerra preparação e pode ter volta de Marcos Rocha

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Internacional com um treinamento na Academia de Futebol durante a manhã deste sábado. Em Porto Alegre, o time comandado pelo técnico Mano Menezes espera contar com o retorno do lateral direito Marcos Rocha.

Suspenso na vitória sobre o CSA, o ala fez um trabalho de reforço muscular durante a semana, tanto na parte interna do centro de excelência quanto no gramado. Assim, Marcos Rocha deve retomar a condição de titular do Palmeiras no lugar ocupado por Jean.

De acordo com informações publicadas pelo Palmeiras por meio de seu site oficial, a comissão técnica lidera por Mano Menezes comandou uma atividade tática, realizou alguns ensaios e ajustes e aprimorou fundamentos antes da viagem à capital gaúcha.

O lateral-direito Mayke, em transição física, deu sequência ao seu cronograma no campo com o preparador Thiago Maldonado. Já o meio-campista Ramires fez movimentações internas. A atividade deste sábado na Academia de Futebol foi fechada à imprensa.

O Palmeiras tem como escalação provável Weverton; Marcos Rocha (Jean), Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano. Livre de suspensão automática, o camisa 7 deve retornar no lugar do meia Zé Rafael.

O confronto, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Beira-Rio. Com 100% de aproveitamento sob o comando de Mano Menezes, o Palmeiras vem de triunfos sobre Goiás, Fluminense, Cruzeiro, Fortaleza e CSA.