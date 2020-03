Palmeiras encara o Tigre pela estreia da Copa Libertadores

O Palmeiras estreia na Libertadores de 2020 nesta quarta-feira, às 19h15, quando encara o Tigre, da Argentina. Em busca da obsessão, que é o título continental, o Verdão faz a sua primeira partida contra a equipe que atua pela segunda divisão do país vizinho.

Ainda em começo de trabalho com Vanderlei Luxemburgo, os palmeirenses tentam estrear com o pé direito na competição. Até aqui, nas primeiras oito rodadas de Campeonato Paulista, o Verdão lidera o Grupo B com 17 pontos. São cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota no estadual.

A delegação alviverde viajou para a Argentina desfalcada de Marcos Rocha e Mayke, que ainda fazem o trabalho de transição para os gramados. Com isso, o jovem Gabriel Menino deverá ser improvisado na lateral-direita mais uma vez.

A tendência é que Luxemburgo repita a escalão do duelo Santos, no último domingo, pelo Paulistão. Há a possibilidade, ainda, de Rony começar a partida como titular, mas a briga com o Willian pelos lados do ataque é dura.

Do outro lado, o Tigre tenta complicar a vida do Verdão. Os argentinos atuam pela segunda divisão do futebol argentino, mas conquistaram a vaga para a Libertadores com o título da Copa da Superliga Argentina.

Mesmo com o momento atual do adversário, o volante Bruno Henrique entende que o jogo não será fácil para o Palmeiras, mas confirmou que a equipe vai impor o seu ritmo.

“Temos que ter o máximo respeito por eles. É um bom time, jogando principalmente na Argentina, sempre é difícil enfrentar argentinos. Mas temos que impor nosso ritmo, fazer aquilo que o Vanderlei vem pedindo e buscar a vitória. Vamos entrar com respeito, mas procurar fazendo nosso trabalho para vencer”, falou.

Tigre e Palmeiras duelam pelo Grupo B da Libertadores. Completam a chave o Bolívar, da Bolívia, e o Guaraní, do Paraguai, que duelam também nesta quarta-feira, mas às 21h30.

FICHA TÉCNICA

Tigre x Palmeiras

Local: Estádio Monumental Victoria, em San Fernando (ARG)

Data: 4 de março de 2020 (quarta-feira)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Dionisio Ruinz (COL) e Miguel Roldan (COL)

Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Gerardo Alcoba, Néstor Moiraghi e Lucas Rodríguez; Sebastián Prediger, Jorge Ortiz, Juan Ignacio Cavallaro e Diego Morales; Emanuel Dening e Marcelo Larrondo (ou Carlos Luna)

Técnico: Néstor Gorosito

Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Bruno Henrique e Ramires; Rony, Dudu e Willian; Luiz Adriano e Willian (Rony)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo