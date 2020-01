Palmeiras encaminha saída de Deyverson para o Getafe

O Palmeiras está perto de acertar saída do centroavante Deyverson para o Getafe, da Espanha. Fora dos planos de Vanderlei Luxemburgo, o jogador esperava uma proposta para voltar ao futebol europeu.

O portal espanhol As publicou que a proposta é de empréstimo até o final da atual temporada europeia, com cláusula de compra obrigatória no valor de 5,5 milhões de euros (R$ 25,6 milhões) caso Deyverson cumpra metas estabelecidas.

Entre os objetivos que o centroavante precisa cumprir estão a participação em pelo menos 50% das partidas até o fim da temporada (restam 19 jogos), marcar no mínimo 10 gols neste mesmo período e a classificação do Getafe para alguma competição europeia.

A assessoria do jogador não comenta valores, mas confirma que há negociação e que Deyverson inclusive já está a caminho da Espanha para realizar exames.

O centroavante chegou ao Palmeiras em julho de 2017, quando o clube adquiriu 70% dos direitos dele por R$ 19 milhões, bancados pela Crefisa. Por determinação da Justiça, o Alviverde terá de devolver o valor à patrocinadora.

Durante toda a sua passagem, Deyverson anotou 25 gols em 104 jogos pelo Palmeiras. Criticado por parte da torcida, o centroavante não estava nos planos do clube para essa temporada, por isso o Verdão não deve dificultar a negociação.

