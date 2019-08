Palmeiras empresta Arthur Cabral para o Basel, da Suíça

Pouco aproveitado no Palmeiras, o atacante Arthur Cabral foi anunciado nesta sexta-feira pelo Basel, da Suíça. O atleta se transferiu por empréstimo até junho de 2020, com opção de compra no final do contrato.

O atacante que já tinha pouco espaço concorrendo com Deyverson e Borja, viu as chances de atuar diminuírem ainda mais após as chegadas de Luiz Adriano e Henrique Dourado.



Contratado no início da temporada, Arthur Cabral recebeu apenas seis oportunidades de Felipão, e marcou um gol na partida contra o Novorizontino pelo Campeonato Paulista.

O vínculo do atacante com o Palmeiras tem duração até dezembro de 2023, mas pode ser interrompido no caso do Basel exercer a opção de compra.

