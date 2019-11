Palmeiras elimina São Paulo e avança à final do Paulista Sub-20

O Palmeiras empatou com o São Paulo por 1 a 1 na noite desta segunda-feira, no Pacaembu, e carimbou sua vaga à final do Campeonato Paulista Sub-20. A equipe alviverde venceu o jogo de ida das semifinais no Morumbi por 1 a 0 e só precisou do empate para eliminar o rival tricolor.

A equipe são-paulina abriu o placar ainda na primeira etapa, com o atacante Galeano, aos 16 minutos. Após cobrança de escanteio da direita, a bola pingou e sobrou para o camisa 7 dentro da área, que dominou e bateu firme; a bola ainda bateu na trave esquerda antes de balançar as redes.

O empate que garantiu a classificação palmeirense saiu tarde, aos 36 minutos do segundo tempo, em outro belo gol. A defesa tricolor rebateu lançamento longo e a bola sobrou para Gabriel Menino. O volante, que já havia marcado o gol da partida de ida, pegou de primeira e acertou o ângulo do goleiro Thiago Couto.

Agora, o time sub-20 do Verdão se prepara para enfrentar o Red Bull Brasil na final. A equipe derrotou o Ituano no placar agregado de 4 a 2. O Palmeiras busca o tricampeonato da categoria.