Palmeiras elege cinco dos jogos mais importantes de sua história

Com a paralisação do calendário do futebol por conta do coronavírus, o Palmeiras tem aproveitado para relembrar alguns momentos especiais vividos pelo clube. Nesta terça-feira, o Verdão elegeu cinco dos jogos mais importantes de sua história.

A lista não tem uma ordem, apenas aponta partidas memoráveis do Alviverde. Confira abaixo as cinco escolhas do Palmeiras:

O #Top5DoVerdão de hoje traz 5 jogos históricos de nossa história! Faltou algum? 🧐 👉 Palmeiras 4×0 Corinthians – 1993

👉 Santos 0x6 Palmeiras – 1996

👉 Palmeiras 2×1 Deportivo Cali – 1999

👉 Palmeiras 2×1 Santos – 2015

👉 Palmeiras 1×0 Chapecoense – 2016#JogandoEmCasa pic.twitter.com/YMq5WsR34Z — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) March 24, 2020

O jogo mais antigo é a segunda partida da final do Campeonato Paulista de 1993, quando o Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 0 e encerrou um jejum de 16 anos sem títulos. Em seguida, o Verdão destacou a goleada de 6 a 0 sobre o Santos, em plena Vila Belmiro, pelo Paulistão de 1996.

A partida representante da Libertadores não poderia ser diferente: vitória por 2 a 1 sobre o Deportivo Cali, no jogo que culimou na conquista da taça continental em 1999. O Verdão levantou o troféu após bater os colombianos na disputa de pênaltis.

O Palmeiras também relembrou a conquista da Copa do Brasil de 2015, quando o Alviverde venceu o Santos por 2 a 1, no Allianz Parque, no segundo jogo da final. Novamente, o Verdão garantiu a taça nas penalidades.

Por fim, o Palmeiras destacou a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no Allianz Parque, que carimbou a conquista do Campeonato Brasileiro de 2016. O jogo foi válido pela penúltima rodada da competição e o único gol da partida foi marcado pelo lateral-direito Fabiano.