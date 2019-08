Palmeiras é o melhor nos cruzamentos e o pior nos passes do Brasileirão

Na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um dos elencos mais caros do país. No entanto, a equipe de Felipão tem tido dificuldade para criar oportunidades de gol por meio da troca de passes. De acordo com o Footstats, o Verdão tem o maior número de cruzamentos certos na competição, mas não consegue ter essa assertividade nos passes.

A verticalidade proposta por Felipão se mostra nos números. O Palmeiras tem o segundo melhor aproveitamento em lançamentos no campeonato, com 45,9%, e o maior número de cruzamentos certos, com 29%.

Eficiente nas jogadas aéreas, o Palmeiras tem tido dificuldade para trabalhar com a bola no chão. Com 88% de aproveitamento, é a equipe que menos acerta passes no Brasileirão.

Ainda que disputando a Libertadores e brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vive um momento conturbado, marcado por protestos da torcida e fortes declarações de Felipão.

Veja o resumo das estatísticas:

Assistências: 8º lugar, com 9,2 passes para finalizações por jogo

Cruzamentos certos: 1º lugar, com 29% de aproveitamento

Desarmes certos: 9º lugar, com 15.1 por jogo

Dribles certos: 11º lugar, com 3,0 por jogo

Finalizações certas: 7º lugar, com 5,3 por jogo

Passes certos: 20º lugar, 88,0% de aproveitamento

Lançamentos: 2º lugar, 45,9% de aproveitamento