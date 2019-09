Palmeiras é o clube com mais representantes na Copa do Mundo sub-17

Na tarde desta sexta-feira, o técnico Guilherme Dalla Déa divulgou a lista dos jogadores convocados para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo sub-17. Com quatro atletas, o Palmeiras é o clube que terá o maior número de representantes no torneio, que será disputado em território nacional entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro.

O lateral-direito Gustavo Garcia, os zagueiros Henri e Renan e o atacante Gabriel Veron se apresentam no dia 7 de outubro. Depois do período de preparação na Granja Comary, o elenco canarinho tem amistoso marcado contra os Estados Unidos, no dia 19. Em seguida, a delegação viaja para Brasília, onde fará sua estreia no dia 26, contra o Canadá, no Estádio Bezerrão. Nova Zelândia e Angola completam o grupo A.

Só nessa temporada, 17 jogadores da Academia foram convocados para as Seleções sub-17 e sub-16. Além de Henri e Renan, o zagueiro Daniel Alves é outro que já defendeu a amarelinha. Na lateral, Ian Custódio é mais um nome que apareceu anteriormente na lista de Dalla Déa. Já do meio para frente, Fabinho, João Pedro e Gabriel Silva vestiram a verde amarela em outras ocasiões.

