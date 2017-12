Palmeiras e Cruzeiro dividem primeiro lugar do ranking da CBF

Por meio de seu site oficial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o ranking nacional de clubes durante a tarde desta segunda-feira, um dia depois do fim do Campeonato Brasileiro 2017. Empatados, Palmeiras e Cruzeiro figuram no topo da lista que servirá de base para os torneios de 2018.

A despeito da temporada abaixo do esperado, marcada pela ausência de conquistas, o Palmeiras chegou aos 15.288 pontos na lista elaborada pela diretoria de competições da CBF. O Cruzeiro, ganhador da Copa do Brasil, alcançou a mesma performance.

O Corinthians (14.076), campeão brasileiro, figura apenas no sexto lugar da lista, atrás de Grêmio (15.092), Santos (14.884) e Atlético Mineiro (14.312). Flamengo (12.796), Botafogo (11.958), Atlético-PR (11.718) e Internacional (11.368) completam o top 10.

Um total de 220 clubes compõem o ranking nacional de clubes da CBF. Pontuam apenas as equipes que disputaram o Campeonato Brasileiro (Séries A, B, C e D) e a Copa do Brasil nos últimos cinco anos, com maior peso para as conquistas mais recentes.

Confira o top 10 do ranking nacional de clubes de 2017:

1: Palmeiras (15.288)

2: Cruzeiro (15.288)

3: Grêmio (15.092)

4: Santos (14.884)

5: Atlético Mineiro (14.312)

6: Corinthians (14.076)

7: Flamengo (12.796)

8: Botafogo (11.958)

9: Atlético Paranaense (11.718)

10: Internacional (11.368)