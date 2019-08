Palmeiras divulga nova terceira camisa para a temporada

Na manhã desta sexta-feira, o Palmeiras divulgou, por meio de vídeo em seu Twitter oficial, a sua nova terceira camisa para a sequência da temporada. O uniforme foi pensado para celebrar os 105 anos do clube.

Anteriormente, o Verdão já havia divulgado um vídeo misterioso, a fim de gerar expectativa quanto ao lançamento. O modelo é o mesmo que já havia sido vazado na internet, por meio de sites especializados em camisas de futebol.

A principal novidade da camisa, produzida pela Puma, é a Cruz de Savoia no lugar do escudo do clube, recurso que já foi utilizado em camisas alternativas anteriormente, a exemplo do modelo azul utilizado em 2009. O modelo traz também um verde mais claro, com detalhes em cinza nos ombros.

Para o presidente Maurício Galiotte, a camisa simboliza uma visão ambiciosa para o futuro: “Essa camisa reflete uma máxima muito importante no Palmeiras: ‘Nosso futuro será ainda maior que o nosso passado’. Não há como olhar a nossa rica história e não se inspirar para que façamos ainda melhor”.

O Palmeiras ainda não divulgou quando fará a estreia oficial do novo uniforme, mas a camisa já está a venda no site oficial do clube. Os modelos infantil e feminino custam R$229,90, enquanto a versão masculina adulta sai por R$249,90.