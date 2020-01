Palmeiras divulga manifesto pelo respeito às diferenças

Confira este e outros vídeos em

Na madrugada desta quarta-feira, momento da virada do ano, o Palmeiras divulgou em suas redes sociais um vídeo-manifesto com a campanha “Palmeiras para todos”. A ideia do clube é reforçar a postura favorável ao respeito pelas diferenças e ao combate pelos mais diversos tipos de preconceitos.

A narração do vídeo é feita por Silvia Grecco, que ficou conhecida por narrar partidas do Palmeiras para seu filho que sofre com deficiência visual.

Além do vídeo, o Verdão divulgou declarações do presidente Maurício Galiotte, que caracteriza o respeito como um valor fundamental para a vida em sociedade: “A sociedade deve ser educada para conviver com a diversidade e procuramos cumprir com o nosso papel dentro deste contexto. Todos devem ser tratados com respeito, sem distinção de qualquer natureza e preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação”.

“Somos uma Sociedade Esportiva e sabemos do enorme potencial que o esporte tem para formar cidadãos, promover valores e multiplicar atitudes e comportamentos responsáveis”, completou o presidente.

Ao divulgar a campanha, o Palmeiras relembrou diversas ações sociais realizadas recentemente pelo clube, como apoio a pessoas com deficiência e doações a necessitados, por exemplo.