Palmeiras disponibiliza gratuitamente filme sobre conquista da Libertadores

No dia em que o Palmeiras enfrenta o Grêmio pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o clube entregou um presente aos torcedores. Disponível desde a noite da última segunda-feira, o filme 1999 – O ano em que o Palmeiras conquistou a América está no canal do próprio clube no YouTube, de forma gratuita.

O longa-metragem tem duração de exatos 70 minutos e foi produzido, editado e finalizado pela TV Palmeiras/FAM com o apoio da equipe de comunicação do alviverde. O filme conta com depoimentos inéditos dos principais expoentes da conquista, que completou 20 anos em junho de 2019.

Os depoimentos são de Marcos, Arce, Roque Júnior, Junior Baiano, Junior (lateral-esquerdo) Alex, Zinho, Paulo Nunes, Oséas e César Sampaio, o capitão da conquista, e o técnico Felipão, entre outros. Além dos depoimentos, a obra possui registros de arquivos com imagens de bastidores da campanha vitoriosa.

A conquista

O Palmeiras iniciou a trajetória da Libertadores de 1999 em um grupo junto de Corinthians, Cerro Porteño e Olimpia, terminando como vice-líder da chave com dez pontos conquistados, em uma campanha de três vitórias, um empate e duas derrotas.

Nas oitavas, o alviverde enfrentou o Vasco, campeão da edição anterior do torneio. Depois de 1 a 1 no Palestra Italia e uma vitória por 4 a 2 no Rio, o time avançou de fase e encontrou o rival Corinthians. Após 2 a 0 nos dois jogos, a disputa foi para os pênaltis, com grande desempenho do goleiro Marcos.

Na semifinal, o Palmeiras perdeu de 1 a 0 na Argentina para o River Plate, mas, na volta, aplicou sonoro 3 a 0, com atuação de gala do meia Alex. A grande final aconteceu diante do Deportivo Cali e, repetindo a semifinal, sofreu um revés por 1 a 0 na ida, fora de casa, mas fez 2 a 1 no Palestra Italia.

O resultado não foi o suficiente para garantir o título e, por isso, a decisão foi para os pênaltis. O Verdão saiu vencedor depois do colombiano Zapata chutar para fora e chegou ao topo da América do Sul pela primeira vez em sua história.

Nesta terça-feira, o Palmeiras inicia seus passos nas quartas de final da competição diante do Grêmio, em Porto Alegre, às 21h30 (de Brasília). O jogo de volta acontece na próxima terça-feira, no mesmo horário, mas no Pacaembu, em São Paulo.

