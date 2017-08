Palmeiras devolve valsa e provoca São Paulo após goleada: “Bom di4”

O Palmeiras não é um clube provocador em suas redes sociais, mas não perdeu a oportunidades de fazê-lo após a goleada de 4 a 2 sobre o São Paulo, no Palestra Itália. Ao relembrar os gols do Choque-Rei, as postagens do clube têm o número 4 em destaque.

“Bom di4, #F4míli4P4lmeir4s! Est4 na hor4 de rever os gols da vitóri4! #4v4ntiP4lestr4”, escreveu o perfil alviverde, trocando a letra “a” de todas as palavras e substituindo-a pelo número “4” em postagem acompanhada com os gols.

A provação alviverde é uma resposta à brincadeira do São Paulo após o clássico do primeiro turno. Na ocasião, os tricolores venceram por 2 a 0, completaram 15 anos sem perder para o rival no Morumbi e divulgaram o vídeo dos gol ao som de valsa nas redes sociais.

Com o triunfo no Choque-Rei, o Palmeiras está 14 pontos atrás do líder Corinthians, que perdeu para o lanterna Atlético-GO no sábado. Além de diminuir a vantagem rival, a vitória no clássico trouxe mais tranquilidade ao Alviverde, que não vencia há três partidas no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Palmeiras se manteve na quarta colocação com 36 pontos, enquanto o São Paulo segue no 17º lugar com apenas 23. Agora, as duas equipes voltam a jogar apenas no dia 9 de setembro, sábado, com o Verdão visitando o Atlético-MG, e o Tricolor recebendo a Ponte Preta.