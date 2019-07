Palmeiras deve ter estreia em amistoso contra o Guarani

O Palmeiras deverá ter uma estreia no amistoso desta quarta-feira, contra o Guarani, no Brinco de Ouro. O zagueiro Juninho, que ainda não atuou na temporada, deve ter uma chance no segundo tempo do duelo.

A tendência é que Antônio Carlos e Edu Dracena sejam os titulares contra o Bugre. A dupla normalmente escolhida, formada por Luan e Gustavo Gómez, está impedida de jogar uma vez que o paraguaio se apresenta apenas nesta quarta-feira após cinco dias de folga depois de disputara a Copa América pelo Paraguai.

Assim, Luan deve atuar ao menos em parte do segundo tempo contra o Guarani ao lado de Juninho. Seria o primeiro jogo do zagueiro canhoto neste ano. No Campeonato Paulista, ele chegou a ser inscrito na fase mata-mata, justamente por ser o único defensor com preferência pelo pé esquerdo, mas acabou não entrando em campo.

Juninho tem treinado com o elenco do Palmeiras desde o início da temporada depois de ter atuado por empréstimo no Atlético-MG em 2018. O jogador foi contratado do Coritiba em 2017, mas nunca conseguiu se firmar no Verdão.

Quem deve ter oportunidades contra o Guarani: