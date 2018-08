Palmeiras decidirá vaga para semi da Copa do Brasil no Pacaembu

O primeiro mata-mata de Felipão como treinador do Palmeiras nesta terceira passagem não poderá ser decidido no Allianz Parque. Por conta de um show dos Tribalistas, marcado para o dia 18 na Arena, o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, acontecerá no Pacaembu.

Em sua segunda passagem pelo Palmeiras, Luiz Felipe Scolari já sofreu pela falta de sua “casa”. Na campanha vitoriosa da Copa do Brasil de 2012, o pentacampeão mundial teve de dirigir o clube na Arena Barueri.

A estreia de Felipão no Allianz Parque acontece neste domingo, em duelo contra o Vasco, às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Antes, o Verdão encara o Cerro Porteño no Paraguai, nesta quinta-feira, às 21h45.

