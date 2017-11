Palmeiras de Valentim tem queda no rendimento defensivo

Depois de um início promissor de Alberto Valentim no comando técnico do Palmeiras, a equipe alviverde teve uma grande queda de rendimento nos últimos jogos, saindo de candidato ao título a ameaçado de perder a vaga direta na Copa Libertadores. Nesta oscilação brusca de rendimento em um período de apenas seis jogos, o setor que mais simbolizou esta variação nas atuações foi o defensivo.

Nas três primeiras rodadas de Alberto Valentim a frente do Palmeiras, em jogos contra Atlético-GO, Ponte Preta e Grêmio, a equipe sofreu apenas dois gols e venceu todas as partidas, se adaptando bem mesmo sem jogadores com grande poder de marcação no meio-campo. No entanto, na sequência de três jogos seguinte, diante de Cruzeiro, Corinthians e Vitória, este rendimento defensivo caiu, com oito tentos sofridos em três confrontos, e um total de duas derrotas e apenas um empate.

Fato curioso é que em todas as três vitórias, o Palmeiras conseguiu se impor e sair na frente. Os dois gols ainda foram sofridos apenas na parte final do segundo tempo, quando ambos os jogos, que terminaram em 3 a 1, diante de Grêmio e Atlético-GO, já estavam com placares definidos.

Já nos três últimos confrontos, os primeiros gols vieram cedo, com sete dos oito sendo tomados ainda no primeiro tempo. Diante de Cruzeiro e Vitória, os adversários abriram o placar logo aos cinco minutos. Já o Corinthians fez seu primeiro tento aos 27 da etapa inicial, porém, embalou seus outros dois nos 10 minutos seguintes.

A oscilação no desempenho defensivo se explica por diversos fatores, como a vulnerabilidade nas laterais, grande exposição da zaga, falhas individuais e o posicionamento da linha de defesa, que tem atuado mais avançada.

Estas situações ficam evidentes em diversos dos gols sofridos pelo Verdão. Diante do Cruzeiro, o gol contra de Juninho, em falha individual, saiu após uma bola lançada nas costas do lateral direito Mayke. O segundo tento dos mineiros aconteceu também em uma situação deste tipo, com Mayke e Juninho falhando na tentativa de afastar a bola e Arrascaeta tendo sucesso em conectar Robinho na adiantada linha de defesa alviverde. Cara a cara com Fernando Prass, o meio-campista teve tranquilidade para fazer o gol.

Diante do Corinthians, no segundo gol do rival, é Edu Dracena quem falha na tentativa de fazer o corte dentro da área antes de Balbuena colocar a bola para as redes.

Por último, contra o Vitória, com a linha novamente alta, Tréllez conseguiu receber nas costas da defesa e fazer o segundo gol da equipe baiana. Ainda neste jogo, no terceiro tento, a zaga palmeirense se posicionou mal após contra-ataque, com Egídio marcando a lateral direita, Juninho falhou no momento de afastar a bola, e ela sobrou para Yago, que cortou Tchê Tchê e ampliou o triunfo dos rubro-negros.

Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Alberto Valentim explicou a opção por uma linha defensiva mais alta, mas não criticou a postura tática do time, afirmando que era necessária pela obrigação do resultado. O treinador atribuiu o insucesso a “erros que precisam ser corrigidos”.

Buscando retomar a estabilidade defensiva, o Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, quando recebe o Flamengo, às 17h(de Brasília), no Palestra Itália.

Jogos do Palmeiras sob o comando de Alberto Valentim:

Atlético-GO 1×3 Palmeiras

Palmeiras 2×0 Ponte Preta

Grêmio 1×3 Palmeiras

Palmeiras 2×2 Cruzeiro

Corinthians 3×2 Palmeiras

Vitória 3×1 Palmeiras