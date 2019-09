Palmeiras de Mano Menezes coloca a bola no chão e aumenta troca de passes em 70%

Os números da vitória contra o Goiás mostram um Palmeiras diferente de Mano Menezes em relação ao estilo anterior com Luiz Felipe Scolari. O fator que mais chamou atenção na equipe foi a quantidade de passes trocados no jogo disputado no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

No Campeonato Brasileiro, segundo levantamento da Footstats, o Palmeiras tem uma média de 259 passes certos e 33 errados, a segunda pior da competição. No entanto, diante do Goiás, acertou 456 e errou 47. Houve um aumento de 70% nos passes trocados pelo time.

Com isso, diminuíram os passes longos do Palmeiras. A equipe vinha com uma média de 33 lançamentos no Brasileirão, porém contra o Goiás foram apenas 27.

Nas finalizações, o Palmeiras também apresentou uma evolução com o novo comandante. A média no torneio nacional é de 5,8 certas e 7,5 erradas, mas diante dos goianos o Verdão arrematou 15 vezes, com 9 na direção do gol adversário.