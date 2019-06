Palmeiras conquista o bicampeonato Mundial de Clubes Sub-17

A equipe Sub-17 do Palmeiras escreveu novo capítulo de sua história e conquistou pelo segundo ano consecutivo o título do Mundial de Clubes da categoria, na Espanha. Invicto e com 100% de aproveitamento nos cinco jogos disputados, o Verdão levantou o troféu neste sábado após bater o Leganés, por 2 a 1, na decisão. Os gols da equipe foram marcados pelo lateral Garcia e pelo atacante Gabriel Silva.

O título amplia a lista de conquistas históricas das categorias de base do Palmeiras nos últimos anos – já é o 16º título somente na temporada 2019. Além do próprio Mundial de Clubes Sub-17 do ano passado, o Verdão venceu recentemente torneios como o Brasileiro Sub-20, a Copa do Brasil Sub-20, dez Paulistas e inúmeros títulos no exterior, entre outros. No ano passado, o Alviverde estabeleceu o recorde da base ao encerrar 2018 com 23 troféus.

O Verdão mostrou superioridade sobre o Leganés na final, mas precisou correr atrás da virada após sair perdendo no primeiro tempo. Na segunda etapa, Garcia cobrou falta com categoria, tirando da barreira, e empatou. Já nos minutos finais, o lateral acertou bom cruzamento na área e Gabriel Silva antecipou-se à marcação para completar no gol e decretar a vitória.

Os atacantes Fabrício e Gabriel Silva foram os artilheiros do Mundial Sub-17, com três gols cada. A campanha vitoriosa teve cinco vitórias, 11 gols marcados e somente três sofridos.

No caminho até a final, o Palmeiras passou por jogo outro complicado na semi ao bater o Real Betis, por 1 a 0. Nas quartas, o time comandado pelo técnico Artur Itiro passou pelo JEF United, do Japão, com vitória por 2 a 1. Na fase de grupos, o clube bateu o Periso CF, por 3 a 1, e o próprio Leganés, por 3 a 0 (confira abaixo os autores dos gols do Verdão em cada partida).

Nove equipes participaram do Mundial de Clubes Sub-17 neste ano: Real Madrid, Atlético de Madrid, Altinordu (Turquia), JEF United (Japão), Real Betis (Espanha), Deportivo Cali (Colômbia), Palmeiras, Leganés e Periso CF (Espanha). Os confrontos foram todos disputados no estádio La Aldehuela, na cidade de Fuenlabrada, próximo a Madrid.

O Palmeiras havia sido campeão no ano passado com direito a goleada sobre o Real Madrid na final, por 4 a 2. A campanha de 2018 teve cinco vitórias e um empate, com 29 gols marcados (melhor ataque) e sete sofridos. O atacante Gabriel Veron, que também jogou o torneio em 2019, foi eleito o melhor jogador do torneio e terminou como artilheiro, com nove gols.