Palmeiras confirma inscrições de Vitor Hugo e Luiz Adriano na Libertadores

O Palmeiras anunciou duas mudanças em sua lista de jogadores na Copa Libertadores nesta sexta-feira. Os nomes de Vitor Hugo e Luiz Adriano foram inscritos e, então, eles podem jogar a partida contra o Grêmio, na ida das quartas de final do torneio, que acontece na próxima terça-feira.

Com as saídas de Moisés, vendido para o Shandong Luneng, da China, e do atacante Felipe Pires, que foi para o Fortaleza, os dois nomes eram tidos como certos. No entanto, o zagueiro chegou a ficar sob risco após ser constatada uma lesão em seu abdômen, advindo do empate contra o Bahia, no final de semana. Ainda assim, ele foi confirmado na vaga.

O próximo compromisso do Palmeiras é neste sábado, às 21h (de Brasília), diante do Grêmio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre. Para esse confronto, Felipão não poderá contar com Vitor Hugo, que não vem treinando durante a semana por conta da queixa.

No mesmo palco, mas na terça-feira, o alviverde enfrenta o tricolor gaúcho às 21h30, pelo jogo de ida das quartas da Copa Libertadores. Uma semana depois acontece o duelo de volta, no Pacaembu.

Veja a lista atualizada de inscritos do Palmeiras na Libertadores:

1. Fernando Prass

2. Marcos Rocha

3. Edu Dracena

4. Matheus Fernandes

5. Thiago Santos

6. Diogo Barbosa

7. Dudu

8. Zé Rafael

9. Borja

10. Luiz Adriano

11. Willian

12. Mayke

13. Luan

14. Gustavo Scarpa

15. Gustavo Gómez

16. Deyverson

17. Jean

18. Ramires

19. Bruno Henrique

20. Lucas Lima

21. Weverton

22. Jailson

23. Raphael Veiga

24. Carlos Eduardo

25. Antonio Carlos

26. Victor Luís

27. Vior Hugo

28. Hyoran

29. Arthur Cabral

30. Felipe Melo

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com