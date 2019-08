Palmeiras cobra ação por queimadas na Amazônia: “Cumpram seu papel”

Na esteira de outros clubes e atletas, o Palmeiras se manifestou sobre as queimadas na região amazônica nesta sexta-feira. Por meio de um post publicado em seu perfil oficial Twitter, o clube presidido por Maurício Galiotte cobrou ações dos responsáveis para sanar a situação.

“Não deixem que o verde se torne cinza. Nós, que amamos o verde, estamos consternados com as notícias sobre as queimadas na Floresta Amazônica. Clamamos àqueles com poder para interceder na situação que cumpram com seu papel, ajudando a proteger e preservar esse patrimônio brasileiro e da humanidade”, diz o texto.