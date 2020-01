Palmeiras busca segunda vitória na Copa São Paulo

O Palmeiras volta a campo, neste domingo, para a disputa da Copa São Paulo. O Alviverde encara o Petrolina-PB, às 16h (Brasília), em Araraquara, pela 2ª rodada da fase de grupos.

Com a vitória por 3 a 1 na estréia contra o União Rondonópolis, o Verdão tenta seu segundo triunfo na Copinha, para encaminhar sua classificação e tentar tomar a liderança do grupo 17. Palmeiras e Ferroviária aparecem com três pontos, mas o time de Araraquara tem a vantagem no saldo de gols – três contra dois.

“Tivemos um pouco de ansiedade no primeiro jogo, mas conseguimos impor o nosso esquema e sair com a vitória. Felizmente pude marcar um dos gols, quis surpreender o goleiro na cobrança de falta e fui muito feliz. Teremos um jogo duro contra o Petrolina e vamos brigar por mais um triunfo para encaminhar nossa classificação à segunda fase”, declarou o meio-campista Danilo, autor de um golaço contra o União.

Com uma vitória, a equipe alviverde só precisa de um empate, ou vitória da Ferroviária, para garantir vaga na 2ª fase. As equipes do grupo 17 enfrentam os times que avançaram do grupo 18 – Confiança-SE, Penapolense, Sertãozinho e Goiás.

No segundo jogo, o Palmeiras espera confronto mais tranquilo que a estreia. A equipe comandada por Wesley Carvalho saiu atrás do placar e precisou do 2º tempo para virar a contagem. Henri, Danilo e Gabriel Silva, de pênalti, marcaram para dar a vitória ao Verdão.

