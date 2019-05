Palmeiras aumenta recorde e chega a 29 jogos sem revés no Brasileiro

Embalado, o Palmeiras aumentou seu recorde de partidas consecutivas sem derrota pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, com a vitória sobre o Botafogo, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari chegou ao 29º jogo seguido sem tropeços no torneio nacional.

Rumo ao título da edição de 2018 do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acumulou 17 vitórias e seis empates. Nesta temporada, o time alviverde somou mais cinco triunfos e uma igualdade. No total, portanto, a equipe contabiliza uma série de 22 vitórias e mais sete empates.

O Palmeiras sofreu sua última derrota no Campeonato Brasileiro no dia 25 de julho de 2018, quando caiu por 1 a 0 diante do Fluminense, no Estádio do Maracanã. O resultado marcou o fim da passagem do técnico Roger Machado, posteriormente sucedido por Felipão.

Para estabelecer o novo recorde de invencibilidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o time dirigido por Felipão superou uma marca da antiga Academia de Futebol. Entre as edições de 1972 e 1973, ambas vencidas pelo clube alviverde, foram 26 jogos sem derrota (18 vitórias e oito empates).

Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de seu 30º jogo seguido sem derrota no torneio, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense às 16 horas (de Brasília) de domingo, na Arena Condá. Com 16 pontos, o time alviverde ocupa o primeiro lugar da tabela.

Antes, às 20 horas de quinta-feira, o Palmeiras duela com o Sampaio Corrêa pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Como ganhou por 1 a 0 no Maranhão, o time alviverde precisa de um empate dentro de casa para avançar às quartas.