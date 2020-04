Palmeiras aproveita reprise na televisão e relembra título da Copa do Brasil de 2015

Sem futebol ao vivo devido à pandemia do novo coronavírus, o torcedor do Palmeiras pôde reviver um momento de alegria nesta terça-feira. O canal Sportv reprisou o segundo jogo da final da Copa do Brasil de 2015, que deu o título ao Verdão contra o rival Santos. E o perfil oficial do time alviverde nas redes sociais aproveitou a programação para relembrar a conquista.

“Tricampeão! Como é bom relembrar desse momento!”, escreveu o Palmeiras. Junto à mensagem, o clube publicou uma foto do capitão Zé Roberto levantando o troféu após a partida.

Na ocasião, o Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1 no Allianz Parque, depois de perder por 1 a 0 na Vila Belmiro, no jogo de ida. Dudu, duas vezes, e Ricardo Oliveira marcaram durantes os 90 minutos. Com o resultado, a decisão foi para a disputa de pênaltis, vencida pela equipe palestrina por 4 a 3, com o tento decisivo marcado pelo goleiro Fernando Prass.