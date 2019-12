Palmeiras anuncia substituto de Alexandre Mattos

O Palmeiras anunciou Anderson Barros como novo diretor executivo de futebol, o substituto de Alexandre Mattos, demitido no último dia 1º. O vínculo entre Verdão e o profissional é válido por duas temporadas.

Aos 51 anos, Anderson Barros estava à frente do futebol do Botafogo e se desligou da Estrela Solitária na noite da última terça-feira. Formado em Educação Física pela UFRJ e em Direito pela Gama Filho, o pós-graduado em administração esportiva tem passagens também por Flamengo, Figueirense, Bahia, Coritiba e Vasco.

Em mais de 25 anos de carreira, Barros tem três Campeonatos Carioca (2004, 2010 e 2018), uma Taça Rio (2012), uma Taça Guanabara (2009), dois Campeonatos Catarinense (2006 e 2008) e um Campeonato Baiano (2016).

O novo comandante do futebol alviverde chega com a missão de enxugar o elenco, fazer contratações pontuais, reduzir os custos e chegar ao título da Libertadores da América, maior obsessão palmeirense no momento.