Palmeiras anuncia contratação de Karen Xavier, campeã brasileira

Enquanto a equipe masculina do Palmeiras não anuncia nenhum jogador, o elenco feminino se reforça com mais um nome de peso. Karen Xavier, campeã brasileira em 2013 pelo Centro Olímpico, chega do Osasco Audax para assumir a titularidade do gol palmeirense em 2020.

“Sempre tive o sonho de vestir a camisa do Palmeiras. É o clube que amo, e esse desejo está começando a se realizar agora. Fiquei muito feliz com a proposta e será uma honra defender o manto alviverde por toda a sua grandeza, história e torcida”, comemorou a arqueira.

Em 2019, Kaká atuou em 24 oportunidades e foi uma das principais peças da campanha do time de Osasco, que foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Brasileiro.

Além de Karen, o Palmeiras já anunciou outros quatro reforços para o ano que vem. São elas: Rosana, Angelina, Ary Borges e Ottilia.

A estreia do verdão está prevista para o dia 09 de fevereiro, contra o Corinthians, pela Série A1 do Campeonato Brasileiro.

