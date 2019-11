Palmeiras anuncia 18 mil ingressos vendidos para duelo com Grêmio

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Grêmio, no Allianz Parque. Na manhã desta segunda-feira, o clube alviverde anunciou 18 mil ingressos comercializados de forma antecipada.

Os bilhetes estão à venda para todos os torcedores por meio do site Futebol Card. Os sócios-torcedores do Palmeiras tiveram exclusividade na compra dos ingressos via internet até às 10 horas de sexta-feira, quando foi liberada a venda para o público em geral.

A cinco rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, com 68 pontos ganhos, ocupa a vice-liderança e ainda tem remotas chances de alcançar o Flamengo na briga pelo título. O Grêmio, por sua vez, figura no quarto lugar do torneio nacional e tem 56 pontos.

Confira abaixo o valor dos ingressos:

Gol Norte – R$ 90,00 (R$ 45,00 meia-entrada)

Gol Sul – R$ 140,00 (R$ 70,00 meia-entrada)

Central Leste – R$ 150,00 (R$ 75,00 meia-entrada)

Central Oeste – R$ 200,00 (R$ 100,00 meia-entrada)

Superior Norte e Sul – R$ 110,00 (R$ 55,00 meia-entrada)

Superior Leste e Oeste – R$ 130,00 (R$ 65,00 meia-entrada)

Superior Visitante – R$ 90,00 (R$ 45,00 meia-entrada)

