Palmeiras alcança marca expressiva após vitória sobre Ceará

O Palmeiras alcançou uma marca expressiva dentro do Allianz Parque: com a vitória em cima do Ceará, na noite do último sábado, a equipe comandada por Mano Menezes soma agora 100 triunfos em sua arena, inaugurada em novembro de 2014.

O gol da vitória de número 100 veio de Zé Rafael e o goleiro Weverton ajudou na permanência deste placar com grandes defesas, inclusive de uma penalidade. Com essa partida, o retrospecto palmeirense no estádio é de 149 jogos, com 100 vitórias, 27 empates e 22 derrotas, sendo 275 gols marcados e 1009 sofridos.

O São Paulo é a maior vítima dentro do Allianz Parque, com oito derrotas em nove duelos, seguido de Fluminense, com seis vitórias alviverdes em seis jogos. Já as sequências de triunfos mais longas foram alcançadas em três oportunidades: entre 11/02/2015 e 26/04/2015, 14/04/2016 e 30/06/2016 e, por fim, de 10/04/2019 a 10/07/2019.

Além do expressivo número de derrotas, o Palmeiras não sabe o que é perder em seus domínios desde fevereiro de 2019 e, desde então, são 17 vitórias e cinco empates. O recorde de invencibilidade da arena é de 28 jogos, com 21 vitórias e sete empates, lembrando que, no Palestra Itália, a maior sequência invicta é de 68 partidas (entre 1986 e 1990).

O clube paulista é o segundo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, com 63 pontos conquistados, seguindo à caça do líder Flamengo. Para tentar diminuir a diferença, o Verdão enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), mas em São Januário.

