Palmeiras defende retrospecto favorável em Novo Horizonte

Pela terceira temporada consecutiva, Palmeiras e Novorizontino duelam nas quartas de final do Campeonato Paulista às 17 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Diante do adversário do interior, a equipe alviverde defende um retrospecto francamente favorável.

Contra o Grêmio Novorizontino, fundado em 2010, o Palmeiras acumula quatro confrontos, todos pelas quartas de final do Paulista. Com 100% de aproveitamento, o time alviverde acumula um total de 14 gols marcados e apenas um sofrido diante do adversário.

O Grêmio Novorizontino é sucessor do antigo Grêmio Esportivo Novorizontino, extinto em 1999. Contra o velho representante da cidade, vice-campeão da edição de 1990 do Campeonato Paulista, o Palmeiras contabiliza 10 vitórias, seis empates e três derrotas.

Confira o retrospecto global do confronto: