Organizada protesta, e Palmeiras elege dois conselheiros vitalícios

O Palmeiras elegeu dois novos integrantes vitalícios de seu Conselho Deliberativo na noite desta segunda-feira. Do lado de fora da sede do clube, local da votação, houve um protesto convocado pela Mancha Alviverde, principal organizada do time alviverde.

Marco Polo Calandriello (145 votos) e Renato Casanova (129) são os novos vitalícios do Palmeiras. A condição de membro permanente do Conselho é algo que desperta polêmica dentro do próprio órgão e motivou um protesto de torcedores durante a eleição.

Por meio de comunicado oficial, a Mancha Alviverde havia convocado uma manifestação diante da sede do Palmeiras. Em uma movimentação pacífica, um grupo de torcedores exibiu faixas com as inscrições “Vitalício, não” e “Conselho vendido”.

“A eleição desta segunda-feira é uma afronta aos direitos democráticos. Trata-se de uma opressão ao que esperávamos como renovação”, diz o comunicado da organizada. “Ninguém é maior que o Palmeiras para ficar até o fim dos seus dias em cargo com interesse próprio”, afirma outro trecho.