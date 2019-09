Organizada palmeirense protesta na frente da casa de Alexandre Mattos

A Mancha Alviverde, principal organizada palmeirense, segue em uma cruzada contra o diretor de futebol Alexandre Mattos. Na noite desta quarta-feira, um grupo de integrantes da facção realizou um protesto em frente ao condomínio em que o dirigente vive.

Portando faixas, os organizados entoaram cânticos como “Mattos, ladrão! Pede demissão” e “Adeus, Mattos! Adeus, Mattos!”. O presidente do Palmeiras também foi citado pelo grupo: “Não é mole, não! É o Mattos e o Maurício ladrão, envergonhando a torcida do Verdão”. Policiais militares e guardas civis metropolitanos estiveram no local.

Com o Palmeiras ainda sem títulos na temporada, Alexandre Mattos vem sendo intensamente criticado, especialmente pelos altos investimentos. Maurício Galiotte, porém, bancou a permanência de seu diretor de futebol antes da derrota contra o Flamengo, resultado que selou a demissão do técnico Luiz Felipe Scolari.

OS PROTESTOS CONTINUAM!! Chega de nos fazer de palhaços. Estão lidando com torcedores e não com clientes! Sr. Galiotte, até quando será omisso e covarde? Quando o Sr. Mattos será desligado da Sociedade Esportiva Palmeiras? ESTAMOS ESPERANDO! pic.twitter.com/N2bGIhNiiP — Mancha Alvi Verde (@torcidamv83) September 5, 2019

A contratação de Mano Menezes, anunciada oficialmente na última terça-feira, foi criticada por parte da torcida, incluindo a Mancha Alviverde, que se manifestou antes mesmo da confirmação. O diretor de futebol tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2021.

Alexandre Mattos chegou ao clube alviverde em 2015 e capitaneou o processo de profunda reformulação no departamento de futebol. Criticado pelos altos gastos, ele viu o time ganhar a Copa do Brasil 2015 e as edições de 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro.

Com 30 pontos e há sete jogos sem vencer, o Palmeiras caiu para a quinta posição do Campeonato Brasileiro. Às 21 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Serra Dourada, o time palestrino entra em campo para enfrentar o Goiás, pela 18ª rodada.