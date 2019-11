Organizada do Palmeiras estende faixas de protesto no Allianz Parque

A Pork’s Alviverde, uma das torcidas organizadas do Palmeiras, estendeu faixas em um portão do Allianz Parque, em protesto contra o presidente Maurício Galiotte, o diretor de futebol Alexandre Mattos e o treinador Mano Menezes, na noite desta segunda-feira. O clube ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

“Maurício omisso fora”, “fora MAtto$”, “fora Mano”, “raça, atitude, honrem nossa camisa”, “respeitem a S.E.Palmeiras!”, dizem as faixas.

Em uma de suas redes sociais, a torcida usou a legenda “esse presidente vai conseguir ficar para a história como o pior de todos os tempos”, fazendo referência a Galiotte ao postar a foto das frases de ordem penduradas.

Este é apenas mais um episódio de protestos da torcida palmeirense com a atual fase do time. Após diversas partidas do Campeonato Brasileiro, as principais organizadas protestaram em frente ao estádio alviverde. Até a casa de Alexandre Mattos chegou a ser palco da revolta.

Com a derrota para o Grêmio no último domingo, o Palmeiras é o terceiro colocado no Brasileirão, com 68 pontos, e sem chances títulos. Sendo assim, o Verdão terminará a temporada sem levantar uma taça.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com