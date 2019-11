Organizada do Palmeiras despeja bananas em frente à empresa de Galiotte

Na madrugada desta terça-feira, a principal torcida organizada do Palmeiras, Mancha Alviverde, realizou um protesto em frente a uma empresa em Barueri na qual Maurício Galiotte é sócio. Além do presidente, o diretor de futebol Alexandre Mattos também foi alvo de críticas.

Com a exigência de uma postura mais firme de Galliotte, os torcedores colocaram bananas adesivadas com imagens do presidente em frente a empresa. A Mancha Verde também estendeu faixas com os dizeres “Maurício banana” e “Mattos ladrão”.

Tanto o presidente quanto o diretor de futebol já haviam sido alvos de protestos dos torcedores no último domingo. Após a derrota para o Grêmio, a torcida Pork’s Alviverde levou faixas aos portões do Allianz Parque com mensagens contra a diretoria e o treinador Mano Menezes.

O resultado da última rodada fez com que o título do Flamengo fosse concretizado. O Verdão encerra a temporada sem títulos e, agora, luta para ao menos terminar o Campeonato Brasileiro na segunda posição.

