“O VARsil voltou”: jornal argentino critica pênalti marcado para o Palmeiras

O Diario Ole publicou em seu twitter oficial uma crítica ao uso do VAR na marcação do pênalti que resultou no primeiro gol da goleada do Palmeiras sobre o Godoy Cruz, por 4 a 0, pela Libertadores.

Volvió VARsil… 🤦‍♂️ — Diario Olé (@DiarioOle) July 31, 2019

Mais do que a crítica, o periódico argentino sugeriu que o árbitro assistente de vídeo normalmente favorece as equipes brasileiras em suas marcações. O “VARsil” entrou em ação quando o atacante Miguel Borja invadiu a grande área do Godoy e a bola tocou no braço do zagueiro Varela. No lance, ambos disputavam por espaço e o movimento do jogador argentino foi, de fato, natural.

A marcação de mais um pênalti polêmico levanta novamente a discussão sobre a utilização do recurso de vídeo na América do Sul. Diversos jornalistas argentinos acreditam que a tecnologia não está pronta para ser implementada aqui. Depois do jogo, o jornal Ole publicou uma nota sugerindo o banimento do VAR em competições sul-americanas por tempo indeterminado.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com