No Palestra, Luxa goleou Boca e só perdeu uma pela Libertadores

Em sua quinta passagem pelo Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo estreia no Allianz Parque pela Copa Libertadores às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, contra o Guaraní. No antigo Estádio Palestra Itália, o técnico viu seu time golear o Boca Juniors e tem apenas uma derrota pelo torneio continental.

Luxemburgo disputou nove jogos no comando do Palmeiras no Palestra Itália pela Copa Libertadores com um retrospecto de seis vitórias, dois empates, uma derrota, 23 gols marcados e oito sofridos. O único revés (3 x 1) foi sofrido diante do Colo-Colo, na edição de 2009.

Em 1994, com gols de Cléber, Roberto Carlos, Edílson, Evair (duas vezes) e Jean Carlo, o time dirigido por Vanderlei Luxemburgo massacrou o tradicional Boca Juniors ao ganhar por 6 a 1. Na mesma edição, o esquadrão palmeirense ainda venceu por 4 a 1 o Velez Sarsfield, que ficaria com o título.

Com 21 jogos e 10 vitórias pelo Palmeiras na Copa Libertadores, Luxemburgo é superado apenas por Luiz Felipe Scolari (41 partidas e 24 triunfos), ganhador em 1999. Aos 67 anos, o atual treinador do time alviverde ainda busca seu primeiro título no torneio continental.

Em sua estreia pela Copa Libertadores no moderno Allianz Parque, Luxemburgo deve mandar a campo a seguinte escalação: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gomez e Viña; Bruno Henrique, Ramires e Dudu; Rony, Willian e Luiz Adriano.