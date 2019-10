Neto provoca o Palmeiras em visita a templo budista

Ídolo do Corinthians e torcedor do clube alvinegro, Neto nunca perde uma oportunidade de provocar os rivais paulistas. Neste domingo (6), o ex-jogador visitou um templo budista em Foz do Iguaçu, no Paraná, e aproveitou para brincar com o Palmeiras. Em seu Instagram, ele publicou um vídeo pedindo para que o time alviverde “nunca ganhe um Mundial”.

Na gravação, Neto afirmou que seu principal desejo foi realizado: o de encontrar a mulher da sua vida, referindo-se à esposa Sandra Nicolau. Em seguida, o apresentador da TV Band disse que seu segundo pedido não é ver o Timão ser campeão, mas, sim, que o Verdão nunca conquiste o torneio internacional.

“Eu estou aqui, tenho que fazer um pedido. O meu pedido já foi realizado, que foi encontrar a mulher da minha vida, que está aqui comigo. Meu outro pedido aqui no templo de Buda vocês devem achar que é para o Corinthians ser tricampeão do mundo ou para o Corinthians ser campeão brasileiro. Não. Meu outro pedido é o seguinte: que o Palmeiras nunca vai ter título mundial. Esse é meu pedido com incenso e com tudo. Corinthians! Grande Buda!”, declarou.

Eliminado pelo Grêmio na Copa Libertadores, o Palmeiras não terá a chance de conquistar o Mundial na temporada atual. Contudo, a equipe comandada por Mano Menezes segue na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. No momento, o Verdão ocupa a vice-liderança com 47 pontos, cinco a menos que o primeiro colocado Flamengo.