Na goleada em cima do CSA, Palmeiras bate marca de 2005

Ao vencer o CSA por 6 a 2 na noite da última quinta-feira, o Palmeiras voltou a marcar seis gols em uma partida de Campeonato Brasileiro após 14 anos. A última vez havia sido contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, na edição de 2005, quando o Verdão aplicou os mesmos 6 a 2.

Na ocasião, os autores dos gols do Palmeiras foram Daniel, Warley, Juninho Paulista, Washington (duas vezes) e Baiano.

Os números positivos das primeiras partidas de Mano Menezes têm ajudado o treinador a adquirir a confiança da torcida Alviverde. Antes da goleada, o Palmeiras havia vencido os outros quatro jogos sob o comando do novo treinador.

A três pontos do líder Flamengo, o Verdão visita o Internacional no Beira-Rio na próxima rodada. A partida ocorre no domingo, às 16h (de Brasília).

