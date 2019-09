Muro do estádio do Palmeiras é pichado com protestos contra diretoria

O clima no Palmeiras continua extremamente pesado em função dos últimos tropeços do time e a troca de técnico. Na noite desta terça-feira, os muros do Allianz Parque, estádio do clube, foram pichados com protestos.

Os dirigentes – o presidente Maurício Galiotte e o diretor de futebol Alexandre Mattos – são os principais alvos. Foram escritas as frases “Presidente omisso” e “Fora Mattos”. Segundo informações do Globo Esporte.com, as pichações foram apagados rapidamente pelo clube.

O Palmeiras amarga uma crise desde a desclassificação da Libertadores para o Grêmio. Os maus resultados fizeram a diretoria demitir o antigo treinador, Luiz Felipe Scolari. O problema é que a escolha de Mano Menezes para a função não agradou boa parte da torcida alviverde.