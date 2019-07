Moisés alega problemas particulares, é liberado pelo Palmeiras e volta a SP

Moisés não está mais com a delegação do Palmeiras em Porto Alegre. Nesta quinta-feira, após a eliminação alviverde na Copa do Brasil pelo Internacional, o camisa 10 alegou problemas particulares e solicitou ao clube seu retorno a São Paulo.

Assim, o meio-campista ainda é dúvida para enfrentar o Ceará, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda hoje, o elenco palestrino irá viajar a Fortaleza, mas o clube não garante que o atleta irá se juntar ao grupo.

Caso este seja o caso, Moisés voará da capital paulista para a Argentina, onde o Verdão encara o Godoy Cruz, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira.

Após a eliminação do Palmeiras justamente com pênalti perdido pelo atleta contra o Internacional, diversos torcedores usaram as redes sociais para ofender o jogador. Até mesmo os filhos de Moisés sofreram com as ofensas.

A tendência é que Felipão faça várias mudanças na escalação alviverde para o jogo deste sábado, às 19h (de Brasília), contra o Ceará, no Castelão. O Verdão lidera a competição com 26 pontos, três a mais que o Santos, vice-líder.