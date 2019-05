Mayke celebra gol e classificação, mas já mira o Brasileiro: “Seguir em 1º lugar”

Autor do primeiro gol do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Correa, nesta quinta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, Mayke comemorou o fato de ter balançado as redes e a classificação de sua equipe no torneio mata-mata, porém, fez questão de enfatizar a importância de o elenco se manter focado no Brasileirão.

“Primeiramente agradecer a Deus, muito trabalho, está todo mundo de parabéns. Viemos para fazer um grande jogo, o time deles é muito bom, conseguimos impor nosso jogo dentro de casa, conseguimos nos classificar pra próxima fase. Agora é descansar, porque domingo temos um jogo muito importante, outro campeonato, e precisamos da vitória para seguir em primeiro lugar”, disse Mayke ao SporTV.

Com Marcos Rocha poupado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, Mayke aproveitou a oportunidade recebida nesta quinta-feira, entretanto, o Palmeiras não teve muitas facilidades no primeiro tempo. O lateral-direito foi abrir o placar somente aos 38 minutos, pouco antes de ir para o intervalo.

“Isso é normal, conseguimos fazer 1 a 0. O Felipão fala que temos que classificar, não tem esse lance de jogo feio, o negócio é classificar. Conseguimos nosso objetivo, que era se classificar”, completou.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a entrar em ação no próximo domingo, quando enfrenta a Chapecoense, fora de casa, pela sétima rodada da competição por pontos corridos. A partida acontece às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó.

