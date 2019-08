Mattos revela se houve erro no planejamento do Palmeiras

Após ter garantido a permanência de Luis Felipe Scolari como técnico do Palmeiras, o executivo Alexandre Mattos também falou em coletiva de imprensa sobre o planejamento da equipe para a disputa da Libertadores de 2019, competição na qual o time caiu nas quartas na última terça-feira diante do Grêmio. Para ele, não houve erro na manutenção do elenco e que o “segredo” é ir jogando o torneio e crescendo com o tempo.

“Ano a ano vai melhorando o que precisa ser melhorado. Aqui, em qualquer clube do mundo, a primeira opção é a manutenção completa. Às vezes agora não deu certo, mas pode dar. Ninguém esperava a permanência do Dudu, agora achar que estava tudo errado, aí não. Às vezes contrata para preparar e substituir um que vai sair. Óbvio que tem de continuar pensando em melhoras. Tiveram erros, mas dizer que a manutenção do elenco foi um erro não posso concordar”, iniciou.

Alexandre Mattos ainda disse que o próprio Felipão garantiu que não faltava nada, além de ter lembrado que, durante a pausa da Copa América, não perdeu nenhum atleta e realizou contratações relevantes. “O que a gente fez foi manutenção completa, pontualmente fizemos aquisições necessárias. A grande maioria sempre diz que tem o melhor elenco do Brasil. Na hora que perde ninguém presta. Muitos jogadores são contratados para dar retorno em três ou quatro anos”, finalizou sobre o assunto.

Depois, ele falou sobre o planejamento do torneio continental. “Nosso objetivo é ser protagonista. Só um consegue ser campeão. Conseguimos dois brasileiros, um vice, é a quarta vez que consegue jogar a Libertadores. O segredo para ganhar é jogar a Libertadores e ir crescendo. Quando não ganha é porque faltou alguma coisa. Temos de aprender e melhorar para, no ano que vem, ser protagonista e, quem sabe, ser campeão”, avaliou.

Após ter sido eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, só resta ao Palmeiras a defesa do título do Campeonato Brasileiro. Terceiro colocado com 30 pontos e um jogo a menos, o Verdão visita o líder Flamengo, no Maracanã, no próximo domingo, às 16h (de Brasília).