Mattos promete integração de jovens e projeta mudanças para 2020

O diretor de futebol Alexandre Mattos, intensamente questionado no Palmeiras nas últimas semanas, quebrou o silêncio neste domingo. Antes do jogo contra o Grêmio, durante passagem pela zona de entrevistas do Allianz Parque, ele prometeu subir um grupo de jovens formados na base e projetou mudanças para 2020.

O lateral esquerdo Lucas Esteves, os volantes Gabriel Menino e Patrick de Paula e os atacante Gabriel Veron e Angulo trabalharão com o elenco principal. Assim como o goleiro Vinícius Silvestre (CRB), o zagueiro Pedrão (América-MG) e o atacante Artur (Bahia), que voltam de empréstimo.

“São jogadores que serão efetivados no Palmeiras. Fazem parte do elenco principal e precisam fazer pré-temporada para não sair atrás. Se houver algum atleta que chegue para assumir a camisa e tenhamos condições financeiras, o clube está sempre no mercado”, disse Mattos.

Durante o diálogo com a imprensa, ocorrido um dia depois do título do Flamengo na Copa Libertadores, o diretor de futebol disse compreender a insatisfação da torcida e contou também estar chateado. Para 2020, algumas peças deixarão o elenco, de acordo com Mattos.

“Haverá mudanças. Sem radicalidade, porque não tem necessidade. Teremos algumas situações de saída”, disse Mattos, com o cuidado de não citar nomes de possíveis negociados. “Trouxemos jogadores já antecipando o planejamento de 2020, como Luiz Adriano, Vitor Hugo e Ramires”, disse.

Alexandre Mattos ainda garantiu a manutenção de Mano Menezes e explicou que o técnico já vem participando do planejamento para a próxima temporada. O próprio diretor de futebol, apesar das críticas, principalmente de torcedores organizados, também permanecerá.